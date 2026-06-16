Валентино Ливраменто, 23-летний правый защитник, не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в составе сборной Англии.

Валентино Ливраменто globallookpress.com

По информации The Telegraph, футболист получил травму задней поверхности бедра, из-за чего вынужден пропустить турнир.

Вместо Ливраменто в состав сборной, вероятно, войдет 26-летний Трево Чалоба, выступающий за «Челси». Первый матч на чемпионате мира сборная Англии проведет 17 июня против Хорватии.

В предыдущем сезоне Ливраменто сыграл 17 матчей в Английской премьер-лиге и отдал одну голевую передачу.