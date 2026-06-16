Защитник «Реала» Альваро Каррерас может продолжить карьеру в «Челси», как сообщает AS.

Альваро Каррерас globallookpress.com

Согласно источнику, 23-летний испанский футболист попал в список потенциальных новичков лондонского клуба, который рассматривает его в качестве замены для Марка Кукурельи. Кукурелья, в свою очередь, перешел из «Челси» в «Реал» ранее.

Альваро Каррерас присоединился к «Реалу» из «Бенфики» летом 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.