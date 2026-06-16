Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо рассчитывает продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Андреа Камбьязо globallookpress.com

Стало известно, что «Барселона» не заинтересована в покупке левого защитника, но Камбьязо готов ждать предложения от «сине-гранатовых». Каталонский клуб сосредоточен на подписании центрфорварда.

Действующий контракт игрока обороны в «Ювентусом» рассчитан до лета 2029-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Камбьязо оценивается в 40 млн евро.

В минувшем сезоне защитник провел за «старую синьору» 36 матчей в рамках Серии А, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.