Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет на 7-й минуте матча открыли новозеландцы. Сингх получил пас перед штрафной Ирана и выдал мягкий заброс в центр, Вуд поборолся и сделал скидку Элайдже Джасту, который вколотил мяч под перекладину.
На 32-й минуте иранцы отыгрались, проведя атаку по центру. Сёрман в подкате накрыл Моганлу, но мяч после рикошета отскочил к Рамину Резаяну, который с близкого расстояния пробил в дальний угол.
На 55-й минуте Джаст на скорости дошёл до штрафной сборной Ирана, получил обратный пас от Вуда, продвинулся вперёд и пробил мимо голкипера, оформив дубль.
Счет вновь сравнялся на 64-й минуте. Диагональный перевод прошёл на правый фланг, Резаян продвинулся вперёд и навесил в центр штрафной, Мохеби высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку.
Результат матча
После этого матча у всех команд в группе G по одному очку. Во втором туре сборная Ирана 21 июня сыграет с командой Бельгии, а новозеланцы 22 июня встретятся с командой Египта.