Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Иран — Новая Зеландия globallookpress.com

Счет на 7-й минуте матча открыли новозеландцы. Сингх получил пас перед штрафной Ирана и выдал мягкий заброс в центр, Вуд поборолся и сделал скидку Элайдже Джасту, который вколотил мяч под перекладину.

На 32-й минуте иранцы отыгрались, проведя атаку по центру. Сёрман в подкате накрыл Моганлу, но мяч после рикошета отскочил к Рамину Резаяну, который с близкого расстояния пробил в дальний угол.

На 55-й минуте Джаст на скорости дошёл до штрафной сборной Ирана, получил обратный пас от Вуда, продвинулся вперёд и пробил мимо голкипера, оформив дубль.

Счет вновь сравнялся на 64-й минуте. Диагональный перевод прошёл на правый фланг, Резаян продвинулся вперёд и навесил в центр штрафной, Мохеби высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку.

Результат матча Иран Тегеран 2:2 Новая Зеландия Веллингтон 0:1 Elijah Just 7' 1:1 Рамин Резаян 32' 1:2 Elijah Just 54' Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Шоджа Халилзаде, Милад Мохаммади, Саид Эззатоллахи, Саман Годдос ( Эхсан Хаджсафи 65' ), Мехди Тареми ( Amirhossein Hosseinzadeh 80' ), Ali Nemati, Mohammad Mohebbi, Arya Yousefi ( Мехди Гаеди 45' ), Shahriar Shahriar ( Али Алипур 53' ) Новая Зеландия: Макс Крокомб, Либерато Кэкачей ( Райан Томас 68' ), Майкл Боксолл, Финн Сёрман, Сарпит Сингх ( Тайлер Биндон 90' ), Марко Стаменич ( Джесси Рандалл 90' ), Джо Белл, Тим Пэйн ( C.Elliot 78' ), Крис Вуд, Callum McCowatt ( Бен Олд 68' ), Elijah Just Жёлтая карточка: Эхсан Хаджсафи 89' (Иран)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 8 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 10 Фолы 8

После этого матча у всех команд в группе G по одному очку. Во втором туре сборная Ирана 21 июня сыграет с командой Бельгии, а новозеланцы 22 июня встретятся с командой Египта.