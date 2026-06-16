Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии (2:2) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Иран — Новая Зеландия
Иран — Новая Зеландия globallookpress.com

Счет на 7-й минуте матча открыли новозеландцы. Сингх получил пас перед штрафной Ирана и выдал мягкий заброс в центр, Вуд поборолся и сделал скидку Элайдже Джасту, который вколотил мяч под перекладину.

На 32-й минуте иранцы отыгрались, проведя атаку по центру. Сёрман в подкате накрыл Моганлу, но мяч после рикошета отскочил к Рамину Резаяну, который с близкого расстояния пробил в дальний угол.

На 55-й минуте Джаст на скорости дошёл до штрафной сборной Ирана, получил обратный пас от Вуда, продвинулся вперёд и пробил мимо голкипера, оформив дубль.

Счет вновь сравнялся на 64-й минуте. Диагональный перевод прошёл на правый фланг, Резаян продвинулся вперёд и навесил в центр штрафной, Мохеби высоко выпрыгнул и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку.

Результат матча

ИранТегеранИран2:2Новая ЗеландияНовая ЗеландияВеллингтон
0:1 Elijah Just 7' 1:1 Рамин Резаян 32' 1:2 Elijah Just 54'
Иран:  Алиреза Беиранванд,  Рамин Резаян,  Шоджа Халилзаде,  Милад Мохаммади,  Саид Эззатоллахи,  Саман Годдос (Эхсан Хаджсафи 65'),  Мехди Тареми (Amirhossein Hosseinzadeh 80'),  Ali Nemati,  Mohammad Mohebbi,  Arya Yousefi (Мехди Гаеди 45'),  Shahriar Shahriar (Али Алипур 53')
Новая Зеландия:  Макс Крокомб,  Либерато Кэкачей (Райан Томас 68'),  Майкл Боксолл,  Финн Сёрман,  Сарпит Сингх (Тайлер Биндон 90'),  Марко Стаменич (Джесси Рандалл 90'),  Джо Белл,  Тим Пэйн (C.Elliot 78'),  Крис Вуд,  Callum McCowatt (Бен Олд 68'),  Elijah Just
Жёлтая карточка:  Эхсан Хаджсафи 89' (Иран)

После этого матча у всех команд в группе G по одному очку. Во втором туре сборная Ирана 21 июня сыграет с командой Бельгии, а новозеланцы 22 июня встретятся с командой Египта.