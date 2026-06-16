Экс‑защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что если красно‑белые хотят бороться за золото РПЛ, то им надо усилить несколько позиций.

«Мне кажется, что нужны крайние защитники. Денисов не всегда справляется с этой ролью, а на левом фланге играет номинальный центральный полузащитник. Также нужен забивной нападающий. У Угальде не пошёл прошлогодний сезон, и "Спартаку" было тяжело без яркого нападающего, без нападающего‑снайпера, который завершает атаки.

Если состав стабилизируется и будут качественные усиления именно стартового состава, то почему нет? Конечно, смогут бороться», — сказал Гранат «Матч ТВ».

В этом сезоне «Спартак» финишировал в таблице РПЛ на четвёртой строчке и выиграл Кубок России.