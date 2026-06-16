Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил своё решение оставить Ламина Ямаля и Нико Уильямса в запасе на матч ЧМ-2026 с Кабо-Верде (0:0).

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

По словам наставника, тренерский штаб сознательно подходит к использованию лидеров атаки и не стремится форсировать их игровую нагрузку на старте турнира. Специалист отметил, что сейчас для футболистов важно постепенно набирать форму и возвращать оптимальные игровые кондиции.

«Наша задача заключается в том, чтобы шаг за шагом давать Ламину и Нико необходимое количество игрового времени. Им нужно обрести уверенность, почувствовать ритм матчей и выйти на свой лучший уровень. Думаю, в следующих встречах они будут готовы значительно лучше», — заявил де ла Фуэнте Marca.

Оба нападающих появились на поле уже после перерыва, однако не смогли изменить ход встречи. Несмотря на заметное усиление атакующей игры, испанцы так и не нашли способа поразить ворота соперника.