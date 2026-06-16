Защитник Никита Чернов высказался о своем будущем. Футболист отметил, что, скорее всего, заключит контракт с «Крыльями Советов».

Никита Чернов globallookpress.com

«Останусь ли в самарском клубе? Да, вероятность большая. Но сейчас анализы посмотрят, расшифруют — может, что-то не понравится. По крайней мере, мне бы хотелось остаться в "Крыльях".

"Локомотив"? Смысл уже про какие-то варианты говорить. Уже как будто не имеет смысла. На самом деле рад, что всё так получилось. Долго с родственниками общался на эту тему. Они сказали, что не надо дёргаться», — цитирует Чернова «Чемпионат».