Миланский «Интер» в летнее трансферное окно планирует подписать сильного центрального полузащитника.

Эдоардо Камавинга globallookpress.com

По данным издания Mundo Deportivo, сейчас руководство «нерадзурри» рассматривает возможность усиления состава 23‑летним французом Эдоардо Камавинга из мадридского «Реала».

Контракт хавбека действует до 2029 года, но в стане «сливочных» уже объявили, что не рассматривают его в качестве игрока основы на следующий сезон. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Интер».

В минувшем сезоне Камавинга сыграл 43 матча, забил 2 гола и сделал один ассист.