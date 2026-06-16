Мадридский «Реал» и португальский полузащитник Бернарду Силва подписали контракт по схеме «2+1», сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

Бернарду Силва globallookpress.com

31‑летний португалец играл за «Ман Сити» с 2017 года, а этим летом покинул «горожан» на правах свободного агента. С английским клубом Силва 6 раз стал чемпионом Англии и один раз поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.

По данным источника, официально о сделке будет объявлено чуть позже. Также Бернарду Силва играл за «Монако» и «Бенфика». Сейчас он находится в составе сборной Португалии на ЧМ-2026.