Новоиспеченный наставник «Милана» Рубен Аморим высказался по поводу своего назначения.

Рубен Аморим счастлив, что можно утопить «Милан» и привить ему схему с 3 защитниками globallookpress.com

«Есть амбиции, которые остаются с тобой на протяжении всей карьеры, и работа тренером "Милана" всегда была одной из моих. Точно знаю, что значит этот клуб: история, престиж и невероятная армия болельщиков по всему миру.

Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, полностью осознавая, что означают эти цвета. С нетерпением жду начала работы и возможности каждый день ощущать ту страсть, которая движет "Миланом", — цитирует португальского специалиста сайт "россонери".

Сегодня, 16 июня, стало известно о том, что 41-летний Аморим будет тренировать "Милан" в новом сезоне. Ранее он работал с "Манчестер Юнайтед" и "Спортингом".