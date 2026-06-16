Португальский тренер Рубен Аморим возглавил «Милан», сообщает пресс-служба клуба.

Рубен Аморим globallookpress.com

Соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года с опцией продления еще на один сезон, об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В минувшем сезоне «россонери» под руководством Массимилиано Аллегри упустили в последнем туре Серии А не смог обеспечить себе место в зоне Лиги чемпионов и был уволен за итоговое пятое место в турнирной таблице.

41-летний Аморим в первой половине сезона-2025/2026 возглавлял «Манчестер Юнайтед», откуда был уволен в январе этого года.