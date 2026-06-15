Экс-тренер сборной России Юрий Семин ответил на вопрос о фаворитах ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«Пожалуй, назову Францию, Аргентину, Бразилию и Испанию. В их составах собраны самые сильные игроки мира как с точки зрения индивидуального мастерства, так и с точки зрения общей тактической грамотности.

Формат ЧМ-2026? В четвертьфиналы, полуфиналы и финал в любом случае пробьются самые сильные команды, а вот на групповом этапе из-за этого решения и попадания в окончательный список не самых сильных сборных могут попадаться не самые интересные игры», — приводит слова Семина « Евро-Футбол. Ру ».

Напомним, что ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде начался 11 июня, а завершится только 19 июля.