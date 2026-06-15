Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал ничейный результат национальной команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Кабо-Верде (0:0).

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Это была игра на терпение. Они сели в оборону с самого начала.

Мы создавали моменты, но не смогли забить. Трудно против команды, которая играет низким блоком», — цитирует Родри The Touchline.

Сборные Испании и Кабо-Верде выступают в группе Н. В следующем поединке «красная фурия» сыграет против Саудовской Аравии 21-го июня, а Кабо-Верде встретится с Уругваем 22-го числа.