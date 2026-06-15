Руководство мадридского «Реала» намерено существенно пополнить бюджет клуба за счёт продажи ряда футболистов в летнее трансферное окно.

Президент «Реала» Флорентино Перес globallookpress.com

По информации Diario AS, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по нападающему Гонсало Гарсии, левому защитнику Франу Гарсии и центральному защитнику Раулю Асенсио. В клубе рассчитывают получить за троих игроков около 100 млн евро.

Рыночная стоимость футболистов, согласно данным Transfermarkt, заметно ниже ожидаемой суммы. Так, 22-летний Гонсало Гарсия оценивается в 30 млн евро, тогда как стоимость 26-летнего Франа Гарсии составляет 10 млн. Ценник Рауля Асенсио, которому 23 года, оценивается экспертами в 20 млн евро.

Ожидается, что вопрос с будущим трёх футболистов будет решён в ближайшие недели.