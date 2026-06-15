Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин высказался о своем восстановлении после операции.

Сергей Пряхин globallookpress.com

«Только сделал операцию, прошло 17 дней. Сейчас сняли швы. Буду проходить реабилитацию. Думаю, вернусь в общую группу через 2-3 месяца. С настроем всё нормально. Сейчас пока был отпуск, только начались сборы. Такое время, что ещё сезон не идёт, поэтому ничего не теряю. Профессор в Италии, который меня оперировал, сказал, что сроки восстановления будут 3-4 месяца, но они обычно берут с осторожностью и запасом. Мне говорят, что я должен в конце августа быть в общей группе», — приводит слова Пряхина « Советский спорт ».

В прошлом сезоне 23-летний Пряхин принял участие в девяти матчах в составе «Ахмата» и не смог отметиться результивными действиями.