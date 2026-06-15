Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о возможном усилении команды этим летом.

«Команда изменится существенно. У многих ключевых футболистов закончились контракты или арендные соглашения, они уходят: Гюрлюк, Ду Кейрос, Кантеро, Квеквескири и другие игроки. Плюс есть интерес к ряду игроков со стороны, мы готовы рассматривать предложения. Кто-то команду покинет по решению тренерского штаба. Это вынужденные перемены, но важно, что костяк команды остаётся: Хотулев, Овсянников, Паласиос, Томпсон, Пуэбла, Ведерников.

Вместе с тем мы понимаем, что к практически к любому игроку нашей команды может быть интерес со стороны других клубов. Если предложение устроит "Оренбург" с финансовой точки зрения и игрок сам будет заинтересован в переходе, то мы готовы рассматривать возможность трансфера», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Оренбург» смог финишировать на 11-м месте в турнирной таблице и сохранил прописку в РПЛ.