Участие нападающего сборной Бразилии Неймара в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Гаити остаётся под вопросом.

По информации Globo, футболист продолжает восстановление после повреждения правой икроножной мышцы. В понедельник Неймар прошёл дополнительное медицинское обследование, которое должно помочь определить точные сроки его возвращения на поле.

Форвард не принимал участия в тренировочном занятии национальной команды, что существенно снижает вероятность его появления в предстоящей встрече. В штабе сборной внимательно следят за состоянием игрока и не намерены форсировать процесс восстановления.

Неймар уже пропустил стартовый матч бразильцев на чемпионате мира. В игре первого тура команда Бразилии не смогла обыграть Марокко, завершив встречу вничью со счётом 1:1.