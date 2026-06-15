Руководство «Ливерпуля» обозначило ориентировочную сумму, за которую готово расстаться с вингером Коди Гакпо.

Коди Гакпо globallookpress.com

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, мерсисайдский клуб будет рассматривать предложения по нидерландскому футболисту только при условии, что они начнутся от 70 млн фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Гакпо отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами во всех турнирах. Ранее игрока связывали с возможным переходом в лондонский «Тоттенхэм».

В настоящее время нидерландский нападающий находится в расположении национальной сборной, которая в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сыграла вничью с Японией — 2:2.