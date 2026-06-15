Руководство «Ливерпуля» обозначило ориентировочную сумму, за которую готово расстаться с вингером Коди Гакпо.

Коди Гакпо
Коди Гакпо globallookpress.com

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, мерсисайдский клуб будет рассматривать предложения по нидерландскому футболисту только при условии, что они начнутся от 70 млн фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Гакпо отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами во всех турнирах. Ранее игрока связывали с возможным переходом в лондонский «Тоттенхэм».

В настоящее время нидерландский нападающий находится в расположении национальной сборной, которая в первом туре группового этапа ЧМ-2026 сыграла вничью с Японией — 2:2.