Защитник сборной Кот-д'Ивуара Гела Дуэ поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Эквадора.

Гела Дуэ — защитник сборной Кот-д'Ивуара globallookpress.com

«Наша первая игра будет очень важна. Знаем, что хороший старт и победа в этом матче обеспечат нам наилучшие условия для дальнейшего продвижения по турниру. Мы полны решимости перед этой игрой и сделаем всё возможное в рамках подготовки.

У нас есть игроки, способные дестабилизировать соперника на флангах и забивать голы. Нам предстоит играть на самом большом турнире мира, мы здесь не просто для участия. Наша цель — пройти как можно дальше. Мы представляем Кот-д'Ивуар и сделаем всё возможное, чтобы наша страна гордилась нами», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

Матч между Кот-д'Ивуаром и Эквадором состоится сегодня, 15-го июня в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.