Главный тренер Кабо-Верде Бубишта высказался об итогах матча против Испании (0:0).

«Это значит все для моей страны. Мы хотели, чтобы мир увидел, как играет наша сборная. Мы стойкие.

Слезы Возиньи были от переполнявших его эмоций. Это плод очень долгой и тяжелой работы. Мы отлично оборонялись. Возинья с нами уже много лет, но я не люблю выделять отдельных игроков. Он был спокоен, потому что остальные игроки перед ним хорошо работали.

Сборная Испании — фантастическая команда. Мы можем только гордиться тем, что сделали в своем первом матче на чемпионате мира.

Мы не теряем голову. Уругвай — жесткая команда, но мы всегда верим в свой стиль игры. У нас три очень сложных матча, но мы смелые.

Ничья с такой командой, как Испания, дает нам еще больше стабильности и уверенности. Мы знаем, что можем конкурировать на этом уровне, с такими соперниками. Именно это мы и хотели доказать», — цитирует Бубишту Marca.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.