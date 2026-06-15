Главный тренер Кабо-Верде Бубишта высказался об итогах матча против Испании (0:0).

Бубишта
Бубишта globallookpress.com

«Это значит все для моей страны. Мы хотели, чтобы мир увидел, как играет наша сборная. Мы стойкие.

Слезы Возиньи были от переполнявших его эмоций. Это плод очень долгой и тяжелой работы. Мы отлично оборонялись. Возинья с нами уже много лет, но я не люблю выделять отдельных игроков. Он был спокоен, потому что остальные игроки перед ним хорошо работали.

Сборная Испании — фантастическая команда. Мы можем только гордиться тем, что сделали в своем первом матче на чемпионате мира.

Мы не теряем голову. Уругвай — жесткая команда, но мы всегда верим в свой стиль игры. У нас три очень сложных матча, но мы смелые.

Ничья с такой командой, как Испания, дает нам еще больше стабильности и уверенности. Мы знаем, что можем конкурировать на этом уровне, с такими соперниками. Именно это мы и хотели доказать», — цитирует Бубишту Marca.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.