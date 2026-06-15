Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти опубликовал пост на своей странице в соцсетях после первого матча национальной команды на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

Напомним, что бразильская сборная сыграла вничью с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа мундиаля.

«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира. И мы сделали это с радостью и гордостью от того, что представляем Бразилию. Это только начало. Мы продолжаем работать и с нетерпением ждем. Будем вместе», — написал Анчелотти на своей странице в соцсетях.

В следующем матче группового этапа ЧМ-2026 (группа С) сборная Бразилии сыграет против Гаити 20-го июня.