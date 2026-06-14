Форвард сборной Бразилии Винисиус оценил качество поля в матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Марокко. Встреча закончилась вничью 1:1.

«Постоянная жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится вялой. Мы не можем войти в ритм, и это создает нам трудности, потому что мы хотим играть, хотим делать переводы с одного фланга на другой, и это мешает нашей игре.

Но нам придется адаптироваться, потому что думаю, что так будет на протяжении всего турнира, где у всех будут одинаковые поля. Поэтому мы будем привыкать, будем развиваться и добьемся больших побед», — цитирует футболиста UOL.

20 июня Бразилия во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сыграет с Гаити.