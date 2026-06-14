Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья не собирается менять клубную прописку в это летнее трансферное окно.

По информации Sport.es, 29-летний бразильский футболист не намерен уходить из каталонской команды, даже несмотря на заманчивые предложения из Саудовской Аравии. Сине-гранатовые строят свои планы на будущее с учётом Рафиньи в составе.

На данный момент эксперты оценивают трансферную стоимость форварда в 70 млн евро. За каталонцев бразилец играет с 2022 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Рафинья Диас провёл в Примере в составе «Барселоны» 22 поединка, в которых забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.