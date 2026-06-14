Напомним, что чемпионат мира стартовал 11-го июня и продлится до 19-и июля. В рамках группового этапа мундиаля сборная Германии также сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня и Эквадора 25-го числа.

Встреча между сборными Германии и Кюрасао началась в 20:00 мск. После 50-и минут матча немецкая национальная команда ведет в счете — 4:1.

Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Кюрасао стал для Нойера 20-м в рамках мировых первенств. Столько же поединков провел бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис .

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил достижение по числу встреч на чемпионатах мира среди вратарей.

2.24

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