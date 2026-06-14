Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвел итог матча против Кюрасао (7:1) на ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

«После того как соперник сравнял счет, нам потребовалось несколько минут, чтобы снова войти в игру. Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы сегодня увидели, и мне интересно, как эта команда проявит себя в дальнейшем на групповом этапе.

Я очень доволен тем, что мы забили семь мячей, и в целом удовлетворен нашей игрой. Победа в стартовом матче всегда имеет большое значение, и мы рады, что смогли ее добиться», — цитирует Нагельсманна пресс-служба ФИФА.

После этого матча Германия занимает 1-е место в группе Е с 3 очками в активе. В следующем поединке «бундестим» сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня.

Кюрасао располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующей встрече национальная команда встретится с Эквадором 21-го июня.