Легендарный немецкий форвард Мирослав Клозе, которому принадлежит рекорд по голам на чемпионатах мира, рассказал, как отнесётся к тому, если его достижение на ЧМ‑2026 сможет превзойти Лионель Месси.

Мирослав Клозе globallookpress.com

«Я ожидаю, что мой рекорд будет побит на этом турнире. Чем больше команд, тем больше матчей и, следовательно, больше возможностей забить голы. Ожидаю, что Аргентина и Франция пройдут далеко.

Это совершенно нормально: рекорд всё равно рано или поздно будет побит. Обрадуюсь, если это сделает Месси. Я его большой поклонник, всегда им был. Месси — гений.

Также очень уважаю аргентинского тренера Скалони. Я играл с ним в "Лацио". Тогда он немного показал мне город. Мы хорошие друзья», — приводит слова Клозе Süddeutsche Zeitung.

У завершившего карьеру Клозе — 16 забитых мячей в 24 играх. Его ближайшими преследователями являются Лионель Месси (13 голов в 26 матчах) и Килиан Мбаппе (12 мячей в 14 встречах).