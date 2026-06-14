Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн поделился мнением о главных претендентах на победу на ЧМ-2026.

Юрген Клинсманн
Юрген Клинсманн globallookpress.com

По словам немецкого специалиста, наиболее сильной командой турнира на данный момент выглядит сборная Испании. Клинсманн считает действующих чемпионов Европы главным фаворитом мирового первенства благодаря качеству игры и подбору исполнителей.

В то же время экс-наставник немецкой команды уверен, что серьёзную конкуренцию испанцам составит сборная Бразилии. По его мнению, под руководством Карло Анчелотти «селесао» способна пройти весь турнирный путь и завоевать чемпионский титул.

«Испания — фаворит турнира, но Карло Анчелотти сделает Бразилию чемпионом», — приводит слова Клинсманна The Touchline.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.