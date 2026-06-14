В то же время экс-наставник немецкой команды уверен, что серьёзную конкуренцию испанцам составит сборная Бразилии. По его мнению, под руководством Карло Анчелотти «селесао» способна пройти весь турнирный путь и завоевать чемпионский титул.

По словам немецкого специалиста, наиболее сильной командой турнира на данный момент выглядит сборная Испании. Клинсманн считает действующих чемпионов Европы главным фаворитом мирового первенства благодаря качеству игры и подбору исполнителей.

Экс-наставник сборной Германии Юрген Клинсманн поделился мнением о главных претендентах на победу на ЧМ-2026.

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