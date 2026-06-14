«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить в составе капитана команды Бруну Фернандеша и готов предложить португальцу новое долгосрочное соглашение.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

По информации SportsBoom, руководство манкунианцев работает над улучшенным контрактом для 31-летнего полузащитника. Сообщается, что по новому договору ежегодный доход футболиста может составить около 22,6 млн евро.

Источник отмечает, что за развитием ситуации внимательно наблюдают несколько клубов АПЛ, которые могут попытаться воспользоваться неопределённостью вокруг будущего игрока.

Фернандеш остаётся одной из ключевых фигур «красных дьяволов». В прошедшем сезоне португалец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и 22 результативные передачи.

Действующее соглашение хавбека с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета следующего года.