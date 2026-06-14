Защитник сборной Бразилии Данило высказался о матче ЧМ-2026 с Марокко. Игра закончилась со счетом 1:1.

По мнению Данило, ничья является справедливым результатом данной встречи. Футболист отметил, что бразильцам нужно было лучше реализовывать свои моменты.

«Во втором тайме нам удалось прижать их к своим воротам. У нас были моменты, чтобы забить больше голов.

В таких матчах нам также нужно лучше реализовывать свои шансы. Если появляется возможность, ее нужно использовать», — сказал Данило UOL Esporte.

Напомним, сборная Бразилии не выигрывала чемпионат мира с 2002 года.