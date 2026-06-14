Центральный полузащитник «Крузейро» Кристиан Кардозо в ближайшее время станет футболистом «Краснодара», информирует издание ESPN Brasil.

Кристиан Кардозо globallookpress.com

По данным источника, сделка находится на стадии завершения, а сумма трансфера составит 9 млн евро.

В этом сезоне 25-летний бразилец сыграл за «Крузейро» во всех турнирах 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Также в ближайшее время состав «быков» может пополнить 27-летний уругвайский вингер «Флуминенсе» Августин Каноббио, с которым также ведутся переговоры.