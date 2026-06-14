Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат поделился ожиданиями от дебюта своей команды на чемпионате мира 2026 года в игре с Германией.

Дик Адвокат globallookpress.com

«По сравнению с Германией мы — маленькая страна, но мы усложним им жизнь и будем играть жёстко. Иногда скромные команды, в том числе любительские команды, обыгрывают гораздо более сильных соперников. В Нидерландах такое происходит регулярно. Германия будет доминировать, и мы должны на это реагировать.

Мы планируем использовать пространство, которое создаст Германия, и извлечь из этого выгоду. Нам нечего терять. От нас как от команды не ждут многого, поэтому мы думаем, что сможем удивить всех. Само по себе участие в турнире — это здорово для игроков и страны, но мы также должны показать, на что способны», — цитирует экс‑наставника сборной России издание Reuters.

Кюрасао и Германия стартуют в группе Е, их матч пройдёт сегодня, 14 июня, в 22:00 (мск).