Полузащитник сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал поражение своей команды в матче с Австралией, который завершился со счетом 0:2 в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Арда Гюлер globallookpress.com

«Болельщики имеют полное право быть расстроенными. Мы тоже расстроены. Извлечём из этого урок, вернёмся сильнее и позаботимся, чтобы этот результат не определил нашу судьбу на турнире», — приводит слова Гюлера аккаунт Rising Stars XI на странице в социальной сети X.

Во втором туре группового этапа мундиаля сборная Турция сыграет против команды Парагвая 20 июня и команды США 26 июня.