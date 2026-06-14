Новым главным тренером английского «Фулхэма» станет Альваро Арбелоа, сообщает Фабрицио Романо.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По данным авторитетного инсайдера, 43‑летний испанский специалист дал добро на то, чтобы возглавить «дачников» с нового сезона. Сейчас стороны ведут активные переговоры и скоро подпишут контракт на два сезона.

В минувшем сезоне Арбелоа возглавлял мадридский «Реал» с 13 января по 9 июня. С ним команда провела 28 матчей, 18 раз выиграла, 2 раза сыграла вничью и 8 раз уступила.

«Фулхэм» занял в таблице АПЛ 11‑е место с 52 очками. Несколько лет команду тренировал португалец Марку Силва.