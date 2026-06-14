«Манчестер Юнайтед» может пересмотреть размеры выплат Рубену Амориму и его тренерскому штабу после его ухода из клуба.

Рубен Аморим globallookpress.com

По информации utdreport, ссылающейся на журналиста The Telegraph Джеймса Дакера, португальский специалист близок к назначению на пост главного тренера «Милана». Это может существенно снизить сумму компенсации, которую «Юнайтед» должен будет выплатить.

В своем финансовом отчете за февраль клуб отмечал, что ему может потребоваться до 15,9 миллионов фунтов для покрытия расходов, связанных с уходом Аморима и его команды. Теперь ожидается, что эта сумма значительно уменьшится, так как Аморим может быстро найти новое место работы.