Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти разработал уникальный план для использования на поле вингера национальной команды Винисиуса Жуниора.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как сообщает Globo, Анчелотти намерен предоставить футболисту свободу действий в атаке, чтобы он мог стать ключевым игроком в контратакующих действиях команды.

Винисиус будет действовать на позиции левого вингера, когда мяч находится под контролем команды, и как нападающий в оборонительных фазах игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в настоящее время является действующим чемпионом мира.