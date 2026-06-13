Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти разработал уникальный план для использования на поле вингера национальной команды Винисиуса Жуниора.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как сообщает Globo, Анчелотти намерен предоставить футболисту свободу действий в атаке, чтобы он мог стать ключевым игроком в контратакующих действиях команды.

Винисиус будет действовать на позиции левого вингера, когда мяч находится под контролем команды, и как нападающий в оборонительных фазах игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины в настоящее время является действующим чемпионом мира.