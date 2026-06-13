Бывший футболист сборной России Игорь Семшов не верит в успех сборной Бразилии на чемпионате мира 2026-го года.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

«На родине немногие верят в то, что эта сборная Бразилии дойдёт далеко? Я тоже не верю. Я не верю, что они могут дойти далеко, но один феноменальный человек у них есть — это Карло Анчелотти, который может их объединить, который может зажечь в них какую‑то искорку, кураж.

Да, по составу у них достаточно неплохие футболисты. Вот мы здесь говорили: у них в запасе сидит второй бомбардир чемпионата Англии. Есть два наших футболиста, которые играют в нашем чемпионате. Неймар, я думаю, это просто для галочки, для антуража. Вообще, даже по ходу всего чемпионата, я не думаю, что он им поможет. Уже Неймар не тот, и всему своё время», — сказал Семшов «Матч ТВ».

Сборная Бразилии сыграет против Марокко в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 14-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.