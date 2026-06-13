Бывший футболист сборной Бразилии Фелипе Мело поделился информацией о возможном будущем защитника «Зенита» Нино.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что бразильский игрок может вернуться на родину по семейным обстоятельствам. В частности, утверждалось, что футболист рассматривает такой вариант из-за необходимости быть ближе к семье после рождения сына с синдромом Дауна.

Однако, по словам Мело, на данный момент возвращение в Бразилию не входит в планы Нино.

«Насколько мне известно, сейчас Нино не собирается возвращаться в Бразилию. Если он уйдёт из "Зенита", то, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов», — написал Мело в социальных сетях.

В минувшем сезоне «Зенит»