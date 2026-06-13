Мадридский «Реал» рассматривает возможность возвращения Луки Модрича в клубную структуру после завершения его игровой карьеры.

Лука Модрич globallookpress.com

По информации AS, если хорватский полузащитник примет решение закончить выступления после ЧМ-2026, ему может быть предложено место в системе «сливочных». Руководство мадридского клуба не исключает такого варианта и готово дать легенде команды возможность самостоятельно выбрать должность в клубной структуре.

В минувшем сезоне Модрич защищал цвета «Милана», однако его соглашение с итальянским клубом подходит к завершению, а вопрос о продлении контракта остаётся открытым.