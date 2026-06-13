Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высоко оценил вклад главного тренера национальной команды Дидье Дешама, который возглавляет трёхцветных с 2012 года.

Дидье Дешам globallookpress.com

По словам форварда, именно Дешам сумел навести порядок в команде после непростого периода и сыграл ключевую роль в возвращении интереса болельщиков к сборной Франции.

«Он привёл всё в порядок, когда возглавил сборную в 2012 году. Дешам сильно повлиял на возрождение любви к команде после сложного периода. Сейчас многие хотят перемен, и я это понимаю. Но меня расстраивает, что некоторые пытаются обесценить то, что он сделал для Франции. Думаю, люди не всегда осознают, насколько нам повезло работать с таким тренером», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.