Группа компаний INEOS, владелец «Ниццы», сделала предложение Лиаму Росеньору, бывшему главному тренеру «Челси», возглавить команду. Однако он отклонил это предложение, как сообщает L’Équipe.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Потенциальная продажа клуба американским инвесторам не состоялась. Сейчас руководство «Ниццы» готовится к новому сезону, и поиск нового тренера является одной из ключевых задач.

Ожидается, что Клод Пюэль, который возглавил команду в декабре, не продлит контракт и покинет «орлов» этим летом. Лиам Росеньор отказался от работы в «Ницце», так как решил взять паузу после неудач в «Челси».