Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф высоко оценил игру полузащитника «Манчестер Сити» Райана Шерки, сравнив его с легендами мирового футбола.

Райан Шерки globallookpress.com

По словам эксперта, манера игры 21-летнего футболиста напоминает стиль Зинедина Зидана и отчасти Диего Марадоны. Лебеф отметил, что Шерки отличается особым пониманием игры и умением действовать на поле с творческим подходом.

«Он воспринимает тактику и сам футбол как музыку. Поэтому в какие-то моменты он действительно похож на Зидана — умеет вовремя избавиться от мяча и правильно его удержать. Если кто-то говорит, что Шерки не выдающийся футболист, это просто безумие. Именно ради таких игроков люди приходят на стадионы», — заявил Лебеф в интервью Goal.

Шерки включён в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года, где команда сыграет с Норвегией, Сенегалом и Ираком.