Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что Сергей Юран возглавил клуб из Екатеринбурга.

Сергей Юран
Сергей Юран globallookpress.com

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек — играл в футбол, много тренировал.

Надеемся, что у него всё получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Ранее Юран возглавлял «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Пари НН» и турецкий «Серикспор».