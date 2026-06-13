Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на то, что Сергей Юран возглавил клуб из Екатеринбурга.

Сергей Юран globallookpress.com

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек — играл в футбол, много тренировал.

Надеемся, что у него всё получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Ранее Юран возглавлял «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Пари НН» и турецкий «Серикспор».