Экс-защитник сборной Германии Матс Хуммельс выразил недовольство качеством полей на стадионах ЧМ-2026.

Матс Хуммельс globallookpress.com

Немецкий футболист заявил, что покрытие арен не соответствует уровню турнира такого масштаба. По его мнению, даже используемый на стадионах гибридный газон не отвечает высоким стандартам, которых ожидают игроки от мирового первенства.

«Даже гибридный газон, который используется на стадионах чемпионата мира, не соответствует моим ожиданиям. На чемпионате мира должно быть натуральное покрытие самого высокого качества. Я хочу видеть лучший газон из возможных. То, что есть сейчас, неприемлемо», — написал Хуммельс в соцсетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июня в Канаде, Мексике и США.