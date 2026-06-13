Российский тренер Александр Григорян отреагировал на то, что Жозе Моуринью возглавил мадридский «Реал».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Контракт со специалистом истекает летом 2029 года.

«У "Реала" было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведет команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать. Пригласить системного тренера сейчас нельзя было. Им нужен был тренер, который прекратит бардак», — сказал Григорян «Матч ТВ».

Ранее Жозе тренировал «сливочных» с 2010 по 2013 годы. В минувшем сезоне мадридская команда не выиграла ни одного трофея.