«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария» проявляют интерес к центральному защитнику «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту. Об этом информирует аккаунт Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail.

Джеррэд Брэнтуэйт globallookpress.com

Согласно источнику, несмотря на сезон, который был омрачен травмами, ведущие европейские клубы продолжают высоко оценивать 23-летнего футболиста. «Ливерпуль» не намерен расставаться с Брэнтуэйтом и потребует за его трансфер не менее € 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Брэнтуэйт принял участие в десяти матчах во всех турнирах, где он отметился одним голом и одной голевой передачей. Его контракт с клубом действителен до лета 2030 года.