Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид выразил надежду, что ЧМ-2026 поможет вывести футбол на новый уровень популярности в стране.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Форвард отметил, что национальная команда обладает собственным узнаваемым стилем, основанным на высокой скорости и физической мощи игроков. По словам Дэвида, канадские футболисты хорошо знают свои сильные стороны и стараются максимально использовать их на поле.

«Сборная Канады всегда делает ставку на скорость и силу. В составе нашей команды много крепких и атлетичных футболистов, и мы понимаем, в чём заключаются наши преимущества. Надеюсь, чемпионат мира поможет изменить отношение к футболу в стране и сделает его спортом номер один», — цитирует Дэвида инсайдер Альфредо Педулла.

Ранее в стартовом матче ЧМ-2026 Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1.