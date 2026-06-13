Бывший главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа может возглавить «Фулхэм», сообщает журналист Маттео Моретто в соцсетях.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации источника, переговоры между сторонами идут успешно и близки к заключению контракта. Некоторые детали ещё предстоит согласовать, но общее настроение позитивное, и есть уверенность, что в ближайшие дни стороны придут к соглашению.

«Фулхэм» остался без главного тренера после ухода Марку Силвы в «Бенфику».

Арбелоа работал в мадридском клубе с января по июнь 2026 года, не сумев выиграть ни одного трофея. Его сменщиком стал Жозе Моуринью, перешедший из «Бенфики».