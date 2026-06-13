Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью включил бразильского центрального защитника «Бенфики» Томаша Араужу в список потенциальных новичков команды. Об этом стало известно от журналиста Рамона Альвареса де Мон.

Томаш Араужу globallookpress.com

На данный момент «Реал» еще не начал переговоры о трансфере 24-летнего футболиста. В прошлом сезоне Араужу сыграл 39 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Контракт Араужи с «Бенфикой» действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в € 30 млн.