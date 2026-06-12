«Брайтон» предложил «Тоттенхэму» около € 35 млн за 19-летнего защитника Луку Вушковича, сообщает The Athletic.

Лука Вушкович globallookpress.com

Информация о предложении «Брайтона» появилась на фоне интереса «Тоттенхэма» к приобретению защитника Яна Пола ван Хекке. Вушкович, в свою очередь, открыт к переходу в «Брайтон», так как уже знаком с главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.

Сезон 2025/26 Вушкович провел в аренде в немецком клубе «Гамбурге», где забил шесть голов в 28 матчах. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.