Полузащитник Даниил Уткин покидает расположение московского «Торпедо».

Даниил Уткин torpedo.ru

«Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на сайте автозаводцев.

26‑летний Уткин стал футболистом «Торпедо» в феврале 2026 года, перейдя на правах аренды из «Ростова». Всего он сыграл в Первой лиге 13 матчей, забил 3 мяча и отметился 4 ассистами.

Полузащитник известен также по играм за «Краснодар», «Ахмат» и «Балтику». В составе сборной России он провёл 2 матча. Портал Transfermarkt оценивает Уткина в 1,5 млн евро.